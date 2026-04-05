كيس كواكمان يشعر بقلق بالغ إزاء الاتجاه المثير للقلق في نادي فينورد

شهد روبن فان بيرسي انضمام أنيس حاج موسى وليو ساور وأنيل أحمد هودزيتش هذا الأسبوع إلى قائمة المصابين في فينورد. وقد أثارت قائمة الإصابات الطويلة في ملعب «دي كويب» دهشة كيس كواكمان قبل المباراة خارج أرضه ضد إف سي فولندام.

"هناك مراحل في الموسم قد تكون صعبة"، هكذا يبدأ كواكمان تحليله على ESPN. "في تلك الحالات، يمكن للمدرب أن يختار في البداية. لكنك ترى خلال الموسم أن هناك لحظات لا يوجد فيها ما يمكن اختياره."

ويواصل المحلل من فولندام قائلاً: "خلال فترة الإعداد، كنا نتساءل عن أداء فان بيرسي في خط وسط فينورد. لكنهم الآن سعداء بوجود ثلاثة لاعبين فقط. هذا أمر لا يصدق. واليوم أيضاً يغيب عدد آخر من اللاعبين، أمر لا يصدق. هذا هو الحال طوال الموسم في فينورد."

كان فان بيرسي والمدير الفني دينيس تي كلوس غاضبين من إصابة ساور بتمزق عضلي أثناء مشاركته مع منتخب سلوفاكيا. أراد فينورد أن يشارك الجناح الأيسر لبضع دقائق فقط كبديل، لكن مدرب المنتخب فرانشيسكو كالزوني أشرك ساور دون تردد. ويطالب نادي روتردام الآن بتعويض مالي.

يعلق كريم الأحمدي على القضية الحساسة المتعلقة بساور. "إذا كانت تلك المباراة مهمة للغاية والبلد يقف خلفك بالكامل لأنك لاعب مهم، فسأبذل قصارى جهدي أيضًا. كان بإمكان ساور الذهاب إلى كأس العالم وأراد أن يفعل ذلك من أجل بلده. أعتقد أنه لعب الدور الرئيسي في هذا الأمر بنفسه."

ويكمل كواكمان كلام زميله المحلل: "ضع نفسك مكان ساور. كان بإمكان سلوفاكيا الوصول إلى نهائي التصفيات، وكان بإمكانك وضعه في التشكيلة الأساسية في تلك المباراة. هناك العديد من السيناريوهات التي كان من الأفضل التعامل معها بشكل أفضل. لكن بعد فوات الأوان، الأمر مؤلم للغاية بالنسبة لساور وفينورد. كان بإمكانهم الاستفادة من اندفاعه اليوم بشكل جيد،" في إشارة إلى المباراة في فولندام.

خسرت سلوفاكيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم بنتيجة 3-4 أمام كوسوفو. وبذلك، تودعت نهائيات البطولة التي ستُقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.