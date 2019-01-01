كيسييه: الهزائم تؤلم في كرة القدم

الفريق يبحث عن الانتصار ضد الفيولا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان أهمية تحسن الفريق وتركيزه على الجودة، وذلك قبل مواجهة فيورنتينا في الأسبوع السادس للدوري الإيطالي.

وقال كيسييه لسكاي سبورت إيطاليا:"هذا هو حال الكرة، الأمر يؤلم وقت الخسارة، نحن نركز على مباراة الليلة لنقدم ما لم نستطع تقديمه في تورينو".

وأضاف:"يجب علينا أن نحقق هذا الفوز. يجب أن نلعب لأجله وهذا يعني لعب كرة قدم جيدة".

وأوضح:"من الصعب الفوز حين نلعب بشكل سيئ، لذلك يجب أن نواصل التركيز على صناعة الفرص".

يذكر أن ميلان خسر الخميس الماضي أمام تورينو بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الخامس.