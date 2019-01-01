كيسيه يتسبب بأزمة جديدة بعد مباراة ميلان ولاتسيو

شجار عنيف بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قدم الثنائي فرانك كيسي وتيمويه باكايوكو، لاعبا ميلان، الاعتذار لفرانشيسكو أتشيربي، مدافع لاتسيو، بعد اللقطة الجدلية بعد المباراة واشتباكات لاعبي الناديين.

وحسم ميلان موقعة المركز الرابع بهدف نظيف عبر ركلة جزاء لكيسي، ولكن الأخير احتفل بعد نهاية المباراة مع باكايوكو برفع قميص أتشيربي.

القصة تعود لتبادل للتصريحات عبر وسائل التواصل بين اللاعبين قبل المباراة، إذ كتب أتشيربي: "نحن ذاهبون للفوز في سان سيرو، نحن الأقوى، كأفراد لا يوجد مقارنة".

باكايوكو رد على أتشيربي قائلاً: "أراك يوم السبت"، ثم حدثت واقعة الاحتفال بالقميص وما تلاها من اشتباكات عنيفة بين اللاعبين لم تنته إلا بتدخل المسؤولين.

جاتوزو: مواجهة لاتسيو دائمًا صعبة.. والشجاعة سر الفوز

🔴⚫️ ميلان استعاد المركز الرابع بشق الأنفس بعد الفوز الصعب على نسور لاتسيو 👊

ماذا تخبرنا الأرقام عن هذه المواجهة 👀



إليكم 🔽 pic.twitter.com/iYa2GfHBVl — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

وعلق أتشيربي على رفع قميصه عبر وسائل التواصل كاتباً: "قمت بتبادل القميص لإنهاء الاحتقان، ولكن تصدير الكراهية ليس رياضية ولكن علامة تدل على الضعف".

كيسي اعتذر لأتشيربي، وكذلك باكايوكو عبر حسابات وسائل التواصل، وأكدا أن الحركة كانت على سبيل الدعابة ليس أكثر.

ومن جانبه قدم جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، اعتذاره هو الآخر: "أعتذر لأتشيربي، حان الوقت أن تتحكم الأندية المحترفة في تصرفات لاعبيها على وسائل التواصل وتحد من استخدامها، اللاعبون يجب أن يركزوا في اللعب بأرجلهم وليس أصابعهم".

يذكر أن الانتصار رفع رصيد ميلان إلى 55 نقطة رابعاً، بينما توقف لاتسيو عند 49 نقطة ويملك لقاء مؤجل.