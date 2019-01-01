كيروش: غياب خاميس عن المنتخب مؤلم ولكنه ليس أهم من البقية

كيروش يتحدث عن غياب نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز عن منتخب كولومبيا

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قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا إن غياب خاميس رودريجيز عن قائمة المنتخب سيكون مؤثرًا بالطبع، ولكنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في نفس الوقت.

وتعرض خاميس لإصابة عضلية على مستوى ربلة الساق ستبعده عن المباراة المقبلة لريال مدريد السبت المقبل أمام فياريال، وكذلك منتخب بلاده كولومبيا خلال فترة التوقف الدولي.

ولم يحدد ريال مدريد بعد المدة التي سيبتعد خلالها النجم الكولومبي عن الملاعب، ولكن على ما يبدو فإن الإصابة التي تعرض لها ليست بالهينة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وحول ذلك، قال كارلوس كيروش المديرالفني لمنتخب كولومبيا إن إصابة خاميس رودريجيز ستؤثر على المنتخب خلال هذه الفترة ولكنها لن تقصم ظهره.

وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين المهمين، وأعتقد أن خاميس ليس أهم من جميع اللاعبين، هو أحد أفضل اللاعبين في كولمبيا بالطبع ولكن الآخرين مهمون أيضًا"

وتابع: "سنلعب وفقًا للعناصر المتاحة والتي ستضمن لنا تقديم كرة قدم جيدة خلال هذه الفترة، نود بالطبع الاطمئنان على خاميس ومعرفة متى سيعود من الإصابة التي لحقت به"

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يذكر أن خاميس كان قد تعرض إلى تمزق في ربلة الساق موسم 2015 في موسمه الأول مع ريال مدريد، وغاب عن الملاعب حينها نحو 3 أشهر.