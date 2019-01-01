كيران تريبيير: لا يوجد مكان أفضل من أتليتكو مدريد للعمل به كمدافع

تريبيير انضم إلى أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من توتنهام الإنجليزي

بلال محمد فيسبوك تويتر

أشاد المدافع الإنجليزي كيران تريبيير، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، بالأجواء في فريقه الجديد، مؤكداً على أنه أفضل مكان يمكن لمدافع العمل به خاصة تحت قيادة سيميوني.

وقال تريبيير في تصريحات صحفية: "خلال السنوات الماضية يمكنك أن ترى قوة أتليتكو مدريد، إنهم عائلة واحدة وهذا ما أشعر به الآن أنني فرداً من هذه العائلة".

وواصل: "بالنسبة لي كمدافع لا يوجد مكان أفضل من أتليتكو مدريد للعمل به، أنا أعمل مع واحد من أفضل المدربين في العالم، إنها خطوة للأمام في مسيرتي".

وتابع: "أرغب في توجيه الشكر إلى بوتشيتينو، مدربي السابق في توتنهام الذي سمح لي بتحقيق حلمي والخروج من إنجلترا وخوض تجربة جديدة في إسبانيا".

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وحول تعلم اللغة الإسبانية قال اللاعب صاحب الـ 28 عاماً: "التعلم في البداية كان صعباً ولكنه ضروري، خاصة أنك تريد التعامل مع الزملاء والجمهور، الأمر الصعب بالنسبة لي هو عادات ومواقيت الطعام في إسبانيا عن إنجلترا".

جدير بالذكر أن تريبيير، شارك في ثلاث مباريات مع أتليتكو مدريد بالدوري بشكل أساسي وتمكن خلالها من صناعة هدفاً وحيداً ويتصدر الدوري الإسباني، برصيد تسع نقاط.