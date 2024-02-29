كيدهنّ عظيم.. طليقة نجم الأرجنتين تبيع مقتنياته في نهائي كأس العالم!

بطل كأس العالم لم يكن يتوقع أن يحدث كل هذا..

أكدت يزيكا فرياس الزوجة السابقة لنجم منتخب الأرجنتين ونادي باير ليفركوزن، إزيكيل بالاسيوس، أنها باعت قميص زوجها الذي توج به بلقب كاس العالم 2022 مع الأرجنتين من أجل سداد قيمة منزلها.

ورفض بالاسيوس عقب الطلاق أن يسدد نفقات المنزل الذي تقيم به زوجته في الأرجنتين، وهي تلوح بأن لديها الكثير من متعلقاته الكروية لبيعه كي تسدد هذه القيم.

وقالت فرياس لشبكة "إل تريسي" التليفزيونية الأرجنتينية إنها باعت القميص الذي كان يرتديه زوجها المنفصل عنها في نهائي لوسيل الشهير.

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وقالت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية إنها اضطرت لبيع التذكار الخاص لأن بالاسيوس توقف عن دفع ثمن شقة الزوجين وسط نزاع حول الطلاق.

كما باعت فرياس أيضًا الميدالية الذهبية لكأس العالم التي مُنحت لبالاسيوس وتقول إنها تخطط لبيع جميع قمصانه المتبقية لسداد ثمن المنزل!.