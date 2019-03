كيتا يغيب عن قائمة ليفربول المسافرة إلى ميونيخ

أعلن ليفربول الإنجليزي قائمته المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ غداً في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب نابي كيتا عقب تعرضه لإصابة طفيفة.

وأتت القائمة كالتالي: فابينيو – فان دايك – فينالدوم – لوفرين – ميلنر – فيرمينو – ماني – صلاح – أليسون – هندرسون – ستوريدج – مورينو – مينيوليه – لالانا – شاكيري – روبرتسون – أوريجي – ماتيب – فيليبس – كيلير – ألكساندر أرنولد

