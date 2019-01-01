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دوري أبطال أوروبا

كيتا يغيب عن قائمة ليفربول المسافرة إلى ميونيخ

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Getty Images
إصابة طفيفة تبعد لاعب الوسط عن القمة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن ليفربول الإنجليزي قائمته المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ غداً في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب نابي كيتا عقب تعرضه لإصابة طفيفة.

وأتت القائمة كالتالي: فابينيو – فان دايك – فينالدوم – لوفرين – ميلنر – فيرمينو – ماني – صلاح – أليسون – هندرسون – ستوريدج – مورينو – مينيوليه – لالانا – شاكيري – روبرتسون – أوريجي – ماتيب – فيليبس – كيلير – ألكساندر أرنولد

وكان الريدز قد تعادل مع ضيفه البافاري في أنفيلد دون أهداف، في الذهاب الذي أقيم الشهر الماضي.

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يذكر أن أياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبورتو البرتغالي هم من حسموا مقاعدهم في ربع النهائي حتى الآن.

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