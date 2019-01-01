كيتا يغيب عن قائمة ليفربول المسافرة إلى ميونيخ

إصابة طفيفة تبعد لاعب الوسط عن القمة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ليفربول الإنجليزي قائمته المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ غداً في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب نابي كيتا عقب تعرضه لإصابة طفيفة.

وأتت القائمة كالتالي: فابينيو – فان دايك – فينالدوم – لوفرين – ميلنر – فيرمينو – ماني – صلاح – أليسون – هندرسون – ستوريدج – مورينو – مينيوليه – لالانا – شاكيري – روبرتسون – أوريجي – ماتيب – فيليبس – كيلير – ألكساندر أرنولد

No Naby Keita in the #LFC travelling party for Bayern, due to 'minor injury'.https://t.co/unnyOlEL9P — Neil Jones (@neiljonesgoal) March 12, 2019

وكان الريدز قد تعادل مع ضيفه البافاري في أنفيلد دون أهداف، في الذهاب الذي أقيم الشهر الماضي.

يذكر أن أياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبورتو البرتغالي هم من حسموا مقاعدهم في ربع النهائي حتى الآن.