كيتا يطالب إنتر بضمه بشكل دائم

الجناح السنغالي يؤكد عشقه لإنتر واعتباره صامويل إيتو مثله الأعلى في كرة القدم

حث الجناح السنغالي كيتا بالدي، نادي إنتر الإيطالي بالتوقيع معه بشكل نهائي، وتحويل إعارته إلى صفقة شراء دائم.

كيتا انضم للنيراتزوري قادماً من موناكو الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الدولي السنغالي لديه شرطاً في عقد إعارته يتيح لإنتر التعاقد معه نهائياً بـ30 مليون يورو.

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وقال اللاعب عن تجربته في إنتر:"تخيلت دائماً اللعب لنادي كبير وهذا ما وجدته هنا".

وأضاف:"تابعت مباريات ثنائي ميلان في سن صغير جداً، وكنت معجباً بالثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش، أوبافيمي مارتينز وأدريانو".

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🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

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وتابع:"لعبت بإنتر في البلاي ستيشن ومثلي الأعلى كان صامويل إيتو، لذلك أنا فخور بالتواجد هنا".

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واستكمل:"لم أظهر بكامل قدراتي حتى الآن، لقد رأيتم فقط 60 أو 70% حتى الآن، إنتر عليهم التعاقد معي وستكون صفقة رابحة لهم لتحمسي لمساعدة الفريق".

يُذكر أن كيتا سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة بجميع البطولات حتى الآن.