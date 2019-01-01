كيتا يختار ليفربول على حساب غينيا

عدة إصابات عانى منها النجم الغيني

تويتر هيثم محمد

كشف ديديه سيكس، مدرب غينيا، عن موقف قائد الفريق ونجم ليفربول نابي كيتا من المشاركة في اللقاءات الودية المقبلة بوقت لاحق هذا الشهر.

وعانى كيتا من عدة إصابات طوال الصيف، ثم شارك بلقاء ليفربول الافتتاحي للدوري أمام نورويتش، ثم طاردته الإصابات مجدداً.

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وذكر ديكس أن ليفربول ومدربه يورجن كلوب طلبوا منه عدم استدعاء كيتا للمواجهات الودية للبلاد في شهر أكتوبر، وإعطائه فرصة للتعافي.

وأوضح ديكس أنه سيلتقي مع كلوب في باريس بالأيام المقبلة، وسيطلب من المدرب الألماني السماح لكيتا بحضور أحد المباريات الودية المقبلة كمشاهد.

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وأكد المدرب الأفيال الغينية أنه لا يمانع غياب كيتا عن اللقاءات الودية من أجل أن يتعافى بشكل أفضل ويصبح جاهزاً للقاءات التصفيات الإفريقية الشهر المقبل.

وتلعب غينيا الأسبوع المقبل لقاءاين وديين أمام جزر القُمر، ثم تواجه تشيلي.