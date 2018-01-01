كيتا بالدي: كوليبالي مثل أخي ولست راضٍ على ما حدث له

كيتا بالدي: كوليبالي مثل أخي ولست راضٍ على ما حدث له

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى كيتا بالدي لاعب فريق انتر ميلان سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه إمبولي بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب كيتا بالدي بنفسه في الدقيقة 72 من عُمر المباراة.

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وقال اللاعب السنغالي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب اللقاء: "إنه فوز مهم بالنسبة لنا، كنا نريد تحقيق الانتصار قبل نهاية العام، نسعى دومًا لتحقيق الفوز بغض النظر عمن سيشارك في المباراة، أنا فخور بارتدائي قميص انتر ميلان".

أما عن حادثة العنصرية التي تعرض لها مواطنه خاليدو كوليبالي مدافع نابولي أمام النيراتزوري في الجولة الماضية، قال كيتا: "كوليبالي بمثابة الأخ بالنسبة لي، لعبنا سويًا في المنتخب الوطني، وما حدث يوم الأربعاء الماضي غير مقبول، لأن كرة القدم هدفها هو التوحيد بين الجميع".

يذكر أن كوليبالي كان قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير انتر ميلان، ترتب على هذه الحادثة حرمان جماهير النيراتزوري من حضور مباراتين على ملعبها جيوزيبي مياتزا.