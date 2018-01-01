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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كيتا بالدي: الانتر كان فريقي المفضل في البلاي ستيشن!

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Dino Panato
لاعب النيراتزوري يعترف بحبه للفريق منذ الطفولة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال كيتا بالدي لاعب فريق انتر ميلان، إنه كان يعشق هذا الفريق منذ الطفولة، وكان يفضل اللعب به في البلاي ستيشن.

اللاعب السنغالي الذي يلعب في صفوف النيراتزوري حاليًا على سبيل الإعارة من صفوف موناكو، أكد أنه لم يقدم كل ما لديه للفيق حتى الآن.

أدريانو: كنت أتمنى اللعب بجوار إيكاردي

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وقال كيتا بالدي: "لم أقدم سوى 60 أو 70% من مستواي حتى الآن مع انتر ميلان".

كما أضاف اللاعب السنغالي: "منذ طفولتي كنت أحرص على متابعة قطبي مدينة ميلانو، والدي كان يحب الثلاثي الهولندي الرائع لميلان (ماركو فان باستن، رود خوليت، فرانك ريكارد)، ولكني كنت أحب أدريانو وزلاتان إبراهيموفيتش وأوبافيمي مارتينيز".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حديثه قائلًا: "كنت أعتبر النجم الكاميروني صامويل إيتو مثلًا أعلى بالنسبة لي أيضًا، وأحببت ما قدمه مع الانتر، وكنت دومًا أختار انتر ميلان عند لعب البلاي ستيشن وكان فريقي المفضل في اللعبة أيضًا".

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