كيبا يؤكد عودته إلى أتلتيك بيلباو مستقبلًا

حارس مرمى تشيلسي كيبا يفتح الباب أمام العودة إلى أتلتيك بيلباو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد حارس مرمى نادي تشيلسي والمنتخب الإسباني كيبا أريزابالاجا أنه سيعود ليختتم مسيرته الكروية في أتلتيك بيلباو، أو ربما قبل ذلك.

وكان كيبا قد انتقل في صيف العام 2018 من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي في صفقة قياسية مقابل 85 مليون يورو كأغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

وحول الفريق الباسكي، أكد كيبا أنه يشتاق كثيرًا للماضي، وأن أتلتيك بيلباو يحتل جزءًا كبيرًا في قلبه، وأن قرار مغادرة النادي الذي نشأ فيه لم يكن سهلًا على الإطلاق.

وأضاف: "الجميع يعرف أن أتلتيك بيلباو له طقوس خاصة وليس كبقية الأندية، هذا ما يجعل الرحيل عنه صعبًا، كل من لعب لبيلباو ورحل يشعر بنفس الحالة"

وتابع: "بالطبع سأعود إلى بيلباو مرة أخرى، سأعود لنهاية مسيرتي هناك ومن الممكن أن يحدث ذلك قبلها حتى، لا يمكن أن تنتهي علاقتي بهذا النادي أبدًا"

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يذكر أن كيبا كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة، ولكن ثقة زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي وقتها في الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس هي من عطلت من إجراء الصفقة.