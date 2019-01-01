كيبا: هازارد في مستوى ميسي وكريستيانو رونالدو

تعرف على تصريحات حارس مرمى تشيلسي حول هازارد

أكد كيبا أريزبلاجا، حارس مرمى تشيلسي، أنّ إيدين هازارد، لاعب الفريق، يقدم مستويات عالية تجعله في مكانة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

هازارد أعلن رحيله عن البلوز بعد فوز الفريق بالدوري الأوروبي مما يرجح اقترابه من ريال مدريد.

وقال كيبا في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هازارد يستيطع القيام بكل شيء سواء التسجيل أو الصناعة، كما أنّ قادر على اللعب مهاجم وهمي وعلى الأطراف يمينًا ويسارًا".

وأوضح: "إنّه يمتلك العديد من الإمكانيات مثل السرعة والقوة والتفوق في واحد على واحد. بالنسبة لي هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

وحول إمكانية الفوز بالكرة الذهبية، علّق صاحب الـ24 عامًا: "لا أعرف ولكنه قريب، ربما أضعه بين أفضل 5 لاعبين في الموسم الحالي".

وأردف: "المستوى الذي يقدمه هازارد يجعله يرتقي إلى مكانة ميسي وكريستيانو رونالدو ودائمًا يكون خير عون لأي فريق يلعب له".

اختيار رويس كأفضل لاعب في البوندسليجا هذا الموسم 👏



إليكم السبب! 🔥pic.twitter.com/1TvJcH0TAS — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

واختتم: "خارج الملعب، هازارد لاعب رائع فهو يضيف الكثير من المرح لغرفة الملابس وكذلك يستطيع التصرف في المواقف الشخصية والرياضية".

جدير بالذكر أنّ هازارد وصل لأعلى معدل تهديفي له في مسيرته بعد تسجيل 22 هدفًا مع تشيلسي بالموسم الحالي.