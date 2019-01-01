زولا يكشف تفاصيل سوء التفاهم بين ساري وكيبا

المدرب الإيطالي اعتقد أن حارسه مصاباً

كشف جيانفرانكو زولا المدرب المساعد السابق لتشيلسي، عن تفاصيل أزمة ماوريسيو ساري الشهيرة، مع حارس البلوز كيبا أريزابالاجا.

كيبا رفض التبديل في مواجهة تشيلسي مع مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين الموسم الماضي، وهو ما أسفر عن مشادة غير مسبوقة بين اللاعب ومدربه.

زولا الذي رحل بعد ساري عن تشيلسي هذا الصيف، تحدث عن تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً وقتها.

وقال الإيطالي:"كان هناك حالة من سوء التفاهم، كيبا حاول اصطناع الإصابة وأراد وإضاعة الوقت وهذا أمر طبيعي".

وأضاف:"كان علينا النظر لكل الخيارات المتاحة، علمنا أن ويلي كاباييرو على الدكة ولديه خبرة كبيرة بفريقه السابق مانشستر سيتي".

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وتابع:"أرادنا استغلال الفرصة وإجراء التبديل بدون أي اتفاق مسبق، كيبا كان مصاباً قبلها بيوم وظننا أن الإصابة عادت مرة أخرى".

واستكمل:"سوء التفاهم أسفر عن موقف غريب وصعب جداً لجميع الأطراف، ساري نفسه كان عاجزاً عن الكلام عندما رفض كيبا التبديل".

يذكر أن ساري رحل عن تشيلسي هذا الصيف إلى يوفنتوس، وجاء بدلاً منه نجم الفريق السابق فرانك لامبارد.