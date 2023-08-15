كيبا: أتمنى البقاء في ريال مدريد.. وهذه رسالتي لتيبو كورتوا

أحمد مجدي
Kepa Florentino Pérez@realmadrid
الدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدتيبو كورتواكيبا أريزابالاغا

حارس تشيلسي السابق يتطلع لتقديم مستوى مميز

تحدث الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا لأول مرة عقب انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من صفوف تشيلسي ليحل محل تيبو كورتوا المصاب على مستوى الرباط الصليبي.

وأكد كيبا أنه لطالما حلم بتمثيل ريال مدريد مؤكدًا أنه "نشأ على مشاهدة إيكر كاسياس" ومشيرًا إلى أن "الطرفين سعيدان بهذه الصفقة".

ووجه كيبا رسالة إلى كورتوا قائلًا: "لقد تحدثت معه، إنه يملك الخبرة ولكنه يمر بأسوأ تجربة في كرة القدم، أرسل إليه تشجيعاتي وأمنياتي بالشفاء، وآمل أن يكون معنا قريبًا".

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وجمع بينه وبين المصاب الآخر إيدير ميليتاو في رسالة أخرى قائلًا: "نحن متأكدون أنكما ستعودان إلى الفريق وتكونان عضوين هامين بالعمل والمجهود، نرسل لكما حبنا، وسنكون في انتظاركما حين العودة، لا أحد هنا يعرف الاستسلام، كما أريد أن أوجه رسالتي لأردا جولر الذي مر بالجراحة وسيعود للفريق، عناقاتي لثلاثتكم".

وعما إذا كان ينوي البقاء في ريال مدريد عقب انتهاء الإعارة قال: "آمل ذلك، اليوم هو أول يوم في إعارتي، سوف نختبر الوقت ونرى، آمل أن أساهم بمردودي في جعل ذلك واقعًا".

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