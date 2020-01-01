كويلار: سنواجه الاتحاد "القوي" ونبحث عن الثلاث نقاط

لاعب الهلال يتحدث عن مواجهة الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية.

أكد الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق نادي الهلال، على أن فريق الاتحاد مميز، وأن فريقه سيبحث عن الفوز أمامه، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما.

الهلال سيواجه الاتحاد مساء السبت، بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كويلار قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "تواجد الاتحاد في مركز متأخر لا يعني أنه فريق غير قوي، وسنخوض المباراة بكل قوة من أجل تحقيق الفوز".

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اللاعب الكولومبي تابع: "مباريات الكلاسيكو لا تلعب فقط، بل من أجل تحقيق الانتصار، وسندخل المباراة ونحن نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا، وسنبحث عن الفوز والنقاط الثلاث".

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ويسعى الهلال لاستمرار سلسلة انتصاراته المتتالية على الاتحاد، حيث لم يستطيع العميد تحقيق أي انتصار على الزعيم منذ عام 2016.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يعاني الاتحاد، ويحتل المركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة.