كويتينيو يدرس عرضًا مغريًا للانتقال للدوري الصيني!

نجم برشلونة فيليب كوتينيو يتلقى عرضًا ماديًا ضخمًا من قبل أحد الأندية الصينية

فيسبوك تويتر محمد عماد

تقدم نادي هيبا شينا فورتون بعرض للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك حسب ما ورد في صحيفة دون بالون.

برشلونة لا يمانع رحيل كوتينيو

كوتينيو لم يحرز سوى تسعة عشر هدفًا مع البلوجرانا في ثلاث وستين مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في يناير 2018، حيث لا يحظى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بفرصة المشاركة بشكل أساسي بانتظام في تشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن النادي الصيني يرغب في منح كوتينيو الراتب الأغلى في العالم، ولكنه لا يرغب في منح برشلونة أكثر من 60 مليون يورو كقيمة انتقال.

على الرغم من ذلك، فإن كوتينيو قد لا يرغب في الرحيل عن أندية القارة العجوز حاليًا، والانتقال لخوض تجربة اللعب في الدوري الصيني.

يذكر أن كوتينيو كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ميركاتو الصيف المقبل.