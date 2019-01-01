كونميبول يعلن نظام جديد لكوبا أمريكا 2020

مجموعتان بدلاً من 3

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية "كونميبول" النظام الجديد الذي ستقام به بطولة كوبا أمريكا 2020.

وتعد بطولة العام المقبلة استثنائية من أجل إقامة البطولة في أعوام زوجية مستقبلاً، بدلاً من الأعوام الفردية.

وستقام بطولة كوبا أمريكا الصيف الجاري 2019، في البرازيل وتشهد مشاركة قطر واليابان.

لكن "كونمبيول" أعلن إقامة البطولة بنظام جديد، والتي ستقام في دولتين، الأرجنتين وكولومبيا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية الأقدم.

وسيتم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين مكونة من 6 فرق، تقسم إلى قسم شمالي وجنوبي، لتزيد عدد المباريات إلى 38.

أنت لا تملك خيارًا إلا أن تحب هذه البطولة حتى ولو كانت تُلعب في أوقاتُا عجيبة كالرابعة والخامسة فجرًا 😅



نسخة كوبا أمريكا 2019 ستقام في البرازيل 🇧🇷 حيث سيدافع أليكسيس سانشيز ورفاقه عن اللقب 🇨🇱 🏆



البطولة ستقام من 14 يونيو وحتى 7 يوليو هذا العام ⏳ pic.twitter.com/fpwGRvscbu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وتم تحديد منتخبات القسم الجنوبي كالأتي: الأرجنتين، تشيلي، باراجواي، أوروجوراي، بوليفا، بالإضافة إلى منتخب من خارج القارة تتم دعوته.

والقسم الشمالي، يضم كل من البرازيل، فنزويلا، كولومبيا، الأكوادور، بيرو، ومنتخب من خارج القارة يتم دعوته.

La @CopaAmerica 2020 se disputará en dos zonas de Sudamérica para acercar los partidos de selecciones a sus aficionados.



▶ https://t.co/NHan4lVtzE pic.twitter.com/Tlyd7N3BKa — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 9, 2019

وعلق أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد القاري: "الهدف الرئيسي من التغيير، هو خلق المزيد من الرفاهية للجماهير وجغرافيًا وجلب الأنظار للكرة في أمريكا الجنوبية، المشجعين سيستمتعون بـ5 مباريات على الأقل لكل منتخب، وهذا يعزز العرض والمحفل الرياضي".

وسيتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي، لتصبح عدد المباريات 12 أكثر من النسخ السابقة.