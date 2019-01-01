النتائج المباشرة
بطولة كوبا أمريكا

كونميبول يعلن نظام جديد لكوبا أمريكا 2020

آخر تحديث
التعليقات()
Getty/Goal
مجموعتان بدلاً من 3
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية "كونميبول" النظام الجديد الذي ستقام به بطولة كوبا أمريكا 2020.

وتعد بطولة العام المقبلة استثنائية من أجل إقامة البطولة في أعوام زوجية مستقبلاً، بدلاً من الأعوام الفردية.

وستقام بطولة كوبا أمريكا الصيف الجاري 2019، في البرازيل وتشهد مشاركة قطر واليابان.

لكن "كونمبيول" أعلن إقامة البطولة بنظام جديد، والتي ستقام في دولتين، الأرجنتين وكولومبيا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية الأقدم.

اختيارات المحررين

وسيتم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين مكونة من 6 فرق، تقسم إلى قسم شمالي وجنوبي، لتزيد عدد المباريات إلى 38.

وتم تحديد منتخبات القسم الجنوبي كالأتي: الأرجنتين، تشيلي، باراجواي، أوروجوراي، بوليفا، بالإضافة إلى منتخب من خارج القارة تتم دعوته.

والقسم الشمالي، يضم كل من البرازيل، فنزويلا، كولومبيا، الأكوادور، بيرو، ومنتخب من خارج القارة يتم دعوته.

وعلق أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد القاري: "الهدف الرئيسي من التغيير، هو خلق المزيد من الرفاهية للجماهير وجغرافيًا وجلب الأنظار للكرة في أمريكا الجنوبية، المشجعين سيستمتعون بـ5 مباريات على الأقل لكل منتخب، وهذا يعزز العرض والمحفل الرياضي".

وسيتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي، لتصبح عدد المباريات 12 أكثر من النسخ السابقة.

إغلاق