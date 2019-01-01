كونكاكاف | تغييرات في مواعيد الكأس الذهبية

الكونكاكاف يجري تعديلات على مواعيد الكأس الذهبية لتتماشى مع البطولات الأخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اتخذ الاتحاد الأمريكي الشمالي لكرة القدم "الكونكاكاف" العديد من الإجراءات التي تخص بطولة الكأس الذهبية.

وسيتم تغيير مواعيد البطولة لتتماشى مع البطولات الأخرى، وذلك بعدما تم إجراء بعض التعديلات في قوانين البطولة ذاتها.

وقال مانولو زوبيريا رئيس الاتحاد الأمريكي الشمالي لكرة القدم إن الكونكاكاف لاحظ أن الضغط على اللاعبين على مستوى العام يكون كبيرًا إلى حد مرهق.

وأضاف: "ولكننا أدركنا بعد مجموعة من التحقيقات والدراسات الشاملة الفينة والتقينة وأيضًا إجراء المناقشات مع عدد من المدربين أن تغيير بعض الأشياء قد يكون حلًا لهذه المشكلات"

ولن يتم الاستعانة بالتكنولوجيا وتقنية الفيديو في الكأس الذهبية، وذلك على الرغم من الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأيضًا سيتم الاعتماد على الوقت الإضافي في المباراة النهائية فقط، على أن تحسم ركلات الجزاء الترجيحية أي مباراة تنتهي بالتعادل في وقتها الأصلي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وتم تفسير ذلك بأنه إجراء من أجل تخفيف حدة الضغط البدني على اللاعبين، نظرًا لأنهم يأتون للمشاركة في البطولة بعد موسم مرهق.

سيتم أيضًا اعتماد التبديل الرابع في المباراة النهائية، وذلك في حال وصول المباراة للوقت الإضافي في حالة التعادل.

وقال مانولو زوبيريا إن الكونكاكاف ستسعى من أجل إدخال تقنية الفيديو إلى المنافسات التي يشرف عليها الاتحاد تدريجيًا.

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يذكر أن بطولة الكأس الذهبية تقام كل عامين، ومن المقرر لها أن تقام في هذا العام تحديدًا في يونيو المقبل.