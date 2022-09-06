كوندي: لهذا فضلت برشلونة على تشيلسي.. وبيكيه مهم في غرفة الملابس!

هل يقصد تهميش دور الإسباني في الملعب؟

قبل يوم واحد من انطلاق مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا، تناول الفرنسي جول كوندي العديد من الملفات الخاصة به في النادي الكتالوني وهو الذي تألق في مباراته الأخيرة مع برشلونة ضد إشبيلية وصنع هدفين للبلوجرانا.

برشلونة يستضيف فيكتوريا بلزن غدًا في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مجموعة معقدة تضم كلًا من بايرن ميونخ وإنتر ميلان إلى جانب خصمي مباراة الغد.

وتطرق كوندي إلى العديد من التفاصيل حول تفضيله لبرشلونة، ودور عدد من زملائه في الفريق وأبرزهم جيرارد بيكيه.

كوندي يتحدث عن رفض تشيلسي.. وأهمية بيكيه

من ناحيته، ظهر صفقة برشلونة الجديدة جول كوندي، في المؤتمر الصحفي إلى جوار تشافي وشدد على أن الفريق يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأثنى كوندي على محاولات تشافي لتطبيق أفكاره مؤكدًا أن الفريق "يسعى للتطور وما زلنا في بداية الموسم".

كما أشار كوندي إلى أنه "معجب بطريقة رؤية تشافي لكرة القدم".

وتناول كوندي زميله في الفريق جيرارد بيكيه قائلًا إنه "صاحب تجربة عريضة وشخص تنافسي، كما أن إريك جارسيا وأراوخو يقدمان أداء رائعًا" لكنه شدد على أن المدافع الإسباني المخضرم "له دور كبير في غرفة خلع الملابس".

وتناول كوندي ما حدث في الميركاتو الصيفي بالنسبة له وقال: "جلست مع مسؤولي تشيلسي وبرشلونة وعرفت المشروع في كل منهما، لم أتردد كثيرًا في اختيار برشلونة وكان اختياري واضحًا".

تشافي يطمح للتتويج بدوري الأبطال

في ذات السياق، كان قد تناول مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز العديد من الجوانب قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فيكتوريا بلزن على ملعب كامب نو غدًا.

وقال تشافي عن هذه الانطلاقة المرتقبة: "من حقنا أن نحلم، ومن ناحيتي أحلم بالتتويج لا محالة بدوري أبطال أوروبا، أريد الفوز بكل شيء، لكنني أعرف جيدًا أنني كي أحقق ذلك يجب أن أتحلى بالتواضع".

وأضاف تشافي: "لم نحقق اللقب منذ 2015 والعام الماضي سقطنا أمام فرانكفورت وودعنا الدوري الأوروبي".

وعن حظوظ برشلونة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا والتي يوجد بها بايرن ميونخ وإنتر ميلان إلى جانب فيكتوريا بلزن، قال تشافي: "على الرغم من قوة المجموعة أعتقد أننا سننافس بشراسة".

وأكد تشافي أن المباراة ستشهد "تدويرًا في بعض اللاعبين، حتى لا ينال الإرهاق من اللاعبين".