كوندي وبالدي الضحايا .. الكشف عن قائمة برشلونة لتعزيز دفاعه في ميركاتو الشتاء

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يعيش برشلونة مجدداً مع وضع اقتصادي صعب مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، في ظل رغبة النادي الملحّة في تعزيز الخيارات الدفاعية المتاحة أمام هانزي فليك. وعلى الرغم من الانطلاقة القوية في الموسم، فإن الإصابات ونقص العمق في مركز قلب الدفاع دفعا المدير الرياضي ديكو إلى البحث عن حلول مبتكرة في سوق الانتقالات.

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هوامش ضيقة وأولوية للإعارات

يضع العملاق الكتالوني أولوية لضم مدافع قلب جديد هذا الشتاء، لكن الوضع المالي الهش للنادي يعني أن أي صفقة يجب أن تُجرى بحذر بالغ. والهدف الأساسي للإدارة هو تجنب الإنفاق الضخم الفوري، على غرار المفاوضات منخفضة التكلفة التي شوهدت سابقًا في السعي لضم لاعبين مثل جواو كانسيلو.

من الناحية المثالية، يفضّل برشلونة ترتيب إعارة مع خيار الشراء، رغم أن العثور على لاعبين عالي المستوى متاحين بمثل هذه الشروط يبقى تحديًا كبيرًا، إذ يطالب كبار المنافسين الأوروبيين بصفقات انتقال نهائية. ووفقًا لصحيفة Sport، فإن النادي لن يفكر في صفقة دائمة إلا إذا تم بيع أحد لاعبي الفريق الأول أولًا.

وسلّط نائب الرئيس فيران أوليفي الضوء مؤخرًا على الوضع الحالي للنادي خلال مقابلة مع إذاعة Cadena SER، مشيرًا إلى أنه رغم أن النادي يعمل تحت قاعدة 1:1، فإن الهامش المتاح رفيع للغاية. وأوضح أوليفي أن الفائض الحالي في كتلة الرواتب يبلغ نحو 3 إلى 4 ملايين يورو فقط. وحتى التمديد الأخير لعقد رافينيا، الذي يربط البرازيلي بالنادي حتى 2030، لا يوفر سوى تخفيف هامشي يقل عن خمسة ملايين يورو. وتعود هذه الزيادة إلى إعادة توزيع الجناح لراتبه الحالي على مدى فترة أطول، لكنها لا تغيّر كثيرًا من حقيقة أن التكلفة الإجمالية للفريق في ارتفاع بسبب النجاح الرياضي الأخير والتعاقدات الصيفية.

أهداف دفاعية ومنافسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

أحد الأسماء التي برزت كحل محتمل على المدى القصير هو ليساندرو مارتينيز، الذي واجه بحسب التقارير توترًا مع مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك. ويُنظر إلى الأرجنتيني على أنه مدافع قلب مثالي في الجهة اليسرى، لكن مانشستر يونايتد حريص على استرداد مبلغ مالي قبل انتهاء عقده في يونيو. وهذا يعقّد الأمور بالنسبة لبرشلونة، الذي يراقب أيضًا عن كثب كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج.

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وإلى جانب النجوم المعروفين، يتابع برشلونة الموهبة الهولندية رود نيستاد من توينتي، رغم أن قيمته تجاوزت بالفعل حاجز العشرين مليون يورو. ويقال إن فريق الدوري الهولندي ينتظر أن تشعل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حربًا على الأسعار، ما قد يُخرج الكتالونيين سريعًا من السباق.

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وفي ظل هذه العقبات، يتعين على ديكو النظر في تضحيات داخلية لتوفير الأموال اللازمة. وأشار خبير الانتقالات ماتيو موريتو إلى أن بيع عنصر عالي القيمة قد يحل عدة مشكلات، قائلًا: "كوندي قد يكون أحد العناصر التي يمكن لبرشلونة من خلالها الحصول على أموال، ربما، للتعاقد مع مهاجم صريح أو ظهير أيمن آخر".

رحيل محتمل لأسماء بارزة

يجد جول كوندي نفسه في موقف هش رغم تعدد مراكزه. فقد عانى الفرنسي مؤخرًا من أجل الحصول على مشاركات أساسية منتظمة، إذ شهد تفضيل لاعبين مثل إريك جارسيا وتشافي إسبارت في بعض التناوبات. ولا يزال تشيلسي، الذي أضاع فرصة ضم كوندي عندما غادر إشبيلية مقابل 60 مليون يورو، متابعًا لوضعه، فيما قد يعيد بايرن ميونخ إشعال اهتمامه في يناير. وإذا لم تزدد مكانة المدافع في خطط فليك، فقد يقرر النادي واللاعب معًا أن الانفصال هو الخطوة الأكثر منطقية لتسهيل إجراء تجديد دفاعي أوسع ومنح المدرب أدوات أكثر تحديدًا.

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أليخاندرو بالدي هو نجم آخر من نجوم النادي الذين تكتنف الغموض مستقبلهم حاليًا. ويقال إن وكيله، جورج مينديش، يدرس مشاريع مختلفة في أنحاء أوروبا لضمان استعادة الظهير الأيسر الشاب لدور بارز. وتُعتبر الإعارة مع خيار شراء إلزامي استراتيجية الخروج الأكثر واقعية، مع إبداء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول وأستون فيلا ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام جميعها اهتمامها. كما عقد يوفنتوس وروما اجتماعات مبدئية بشأن المدافع. وبالنسبة لبرشلونة، فإن بيعًا كبيرًا لأحد خريجي الأكاديمية سيمثل ربحًا صافيًا في الميزانية، ما يوفر السيولة المالية اللازمة لحسم أهداف فليك ذات الأولوية أخيرًا.