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بحسب الأنباء القادمة من إنجلترا، أنطونيو كونتي كان أحد المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بعد إقالة مايكل كاريك، وقبل تعيين ماوريسيو بوتشيتينو

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عاد أنطونيو كونتي إلى الحديث، وفي مقابلة مع Cronache di Spogliatoio، تطرّق أيضًا إلى إمكانية الارتباط بمانشستر يونايتد وإلى الدوري الإنجليزي الممتاز:

وقال الإيطالي: "يملك مانشستر يونايتد تاريخًا عريقًا إلى درجة أنه إذا كان أحدهم قد خشي أساليبي، فلا أعتقد أن الشياطين الحمر يمكن أن يخشوا جلب أشخاص قادرين على أن يبنوا لك شيئًا مهمًا وأن يعيدوك إلى تاريخك".

وواصل: "مانشستر يونايتد لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 عامًا، حين كان فيرجسون يدرّبه!".

واستمر: "أليكس شخص أكنّ له تقديرًا كبيرًا جدًا، قرأت كتابه، وعندما كنت أدرّب تشيلسي حظيت أيضًا بشرف زيارته في منزله. أجد أن سماع بعض الأمور أمر مسيء لمانشستر يونايتد".