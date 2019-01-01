كونتي يقترب من تدريب إنتر بدلاً من مورينيو

الإيطالي يحصل على ثقة إدارة النيراتزوري

أصبح أنطونيو كونتي، هو المرشح الأقرب لتولي تدريب نادي إنتر الإيطالي، خلفاً لمدربه الحالي لوتشيانو سباليتي.

العديد من التقارير أكدت أن سباليتي يقضي موسمه الأخير مع إنتر، بعد الفشل في المنافسة على الدوري الإيطالي وتوديع الدوري الأوروبي.

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جوزيه مورينيو المدرب المقال مؤخراً من مانشستر يونايتد، كان الأقرب للعودة مرة أخرى لناديه السابق.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت عكس ذلك، وأشارت أن كونتي سيقود النيراتزوري الموسم المقبل.

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وأوضحت أن إدارة إنتر تثق بشكل أكبر في كونتي، نظراً لخبرته الطويلة ونجاحه في الكرة الإيطالية.

صاحب الـ49 عاماً، سبق وأن فاز بـ3 بطولات دوري متتالية مع يوفنتوس، قبل الرحيل لتدريب إيطاليا ثم تشيلسي.