كونتي يقترب من الصفقة الأولى له مع إنتر

نجم وسط فنربخشة على أعتاب الانتقال للنيراتزوري

أصبح نادي إنتر الإيطالي، على أعتاب التعاقد مع إليف إلماس لاعب وسط فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنتر أعلن صباح الجمعة، تعيين أنطونيو كونتي مديراً فنياً للفريق، بدلاً من المدرب السابق لوتشيانو سباليتي.

معركة بوتشيتينو | كيف سيلعب توتنهام أمام ليفربول؟

تقارير صحفية أكدت أن إلماس هو الصفقة الأولى لكونتي برحلته الجديدة مع النيراتزوري.

وأوضحت أن النادي الإيطالي توصل مع فنربخشة على ضم نجم وسطه مقابل 11 مليون يورو.

الدولي المقدوني انضم للنادي التركي في 2017، وظهر بمستويات مميزة مع الفريق ليجذب أنظار العديد من الأندية بالدوريات الخمس الكبرى.

الأعوام السبعة الملعونة.. قصة كلوب المأساوية مع النهائيات

صاحب الـ19 عاماً تألق بشكل لافت هذا الموسم، حيث سجل 4 مرات في 40 مباراة لعبها هذا الموسم.

ويتفوق بذلك إنتر على جميع الأندية المهتمة بضم إلماس، وكان أبرزها نابولي، فيورنتينا ولاتسيو.