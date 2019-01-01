كونتي يغيب عن ميلان أمام أودينيزي

الإصابة تحرم أندرباكونتي من المشاركة مع ميلان أمام أودينيزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيغيب الظهير الأيمن الشاب أندريـا كونتي عن مواجهة فريقه ميلان المقبلة أمام فريق أودينيزي بسبب الإصابة.

وسيحل أودينيزي ضيفًا على نادي ميلان غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسيغيب أندريا كونتي عن ميلان في هذه المواجهة الهامة بداعي الإصابة بإصابة عضلية في ساقه اليسرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

ولم يشارك كونتي مع ميلان في التدريبات الأخيرة استعدادًا للمواجهة، ما جعل غيابه عنها أمرًا مؤكدًا وبدون أي شكوك.

وسيكون دافيد كالابريا هو البديل المحتمل أمام أودينيزي، إذ أنه الظهير الأيمن الوحيد المتوفر بعد إصابة أندريا كونتي.

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يذكر أن ميلان قد خسر مواجهتيه الأخيرتين أمام إنتر ميلان وسامبدوريا، مما أفقده مركزه الثالث لصالح الجار إنتر.