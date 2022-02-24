كونتي يصدم الجميع: لست الأنسب لإنقاذ توتنهام

اعترف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام بأنه مُحبط من الوضع الحالي لفريق، بعد أن تعرض لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي.

توتنهام سقط أمام بيرنلي مساء الأربعاء بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتلقى "سبيرز" الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

ماذا قال كونتي؟

كونتي قال في تصريحات للصحفيين بعد الخسارة أمام بيرنلي: "في آخر خمس مباريات خسرنا أربع مرات، هذا هو الواقع، الأداء لا يهم خسرنا أربع مرات في آخر خمس مباريات".

وأضاف: "لا أحد يستحق هذا الموقف، هذا هو الواقع".

وتابع الإيطالي: "جئت لمحاولة تحسين الوضع، لكن ربما في هذه اللحظة، لا أعرف، لست جيدًا لتحسينه، إنه أمر محبط للغاية، كل هذا العمل ومحاولة إخراج أفضل ما في اللاعبين، أمانتي تمنعني عن غض الطرف".

وأكمل: "يوم السبت نلعب مباراة أخرى، لقد حان الوقت لرؤية الموقف وإجراء تقييم، الأمر مُحبط حقًا، ولست معتادًا عليه، أحاول فعل كل شيء لكن الوضع لا يتغير".

وأردف: "في آخر خمس مباريات، نلعب كما لو كنا في صراع الهبوط هذه هي الحقيقة، ربما هناك خطأ ما".

واختتم كونتي: "أريد أن أتحمل المسؤولية،أنا منفتح على كل قرار، أريد مساعدة توتنهام من اليوم الأول لوصولي، والأمور ليست صحيحة في هذه اللحظة".

ماذا قدم كونتي مع توتنهام؟

تولى كونتي تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، بعد قرار إقالة نونو سانتو من منصب المدير الفني.

واستمتع المدرب الإيطالي ببداية واعدة مع "سبيرز"، حيث فاز في ست مباريات وتعادل ثلاث مرات في أول تسع مباريات له في الدوري الإنجليزي.

لكن هذا الانهيار الأخير جعل توتنهام يتراجع إلى المركز الثامن، بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد في آخر مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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