كونتي يستبعد إيكاردي من التدريبات واللاعب يعود وحيدًا للفندق

أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر يستبعد ماورو إيكاردي من تدريبات الفريق الجماعية، واللاعب يعود وحيدًا لفندق الإقامة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر قد قرر استبعاد لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من تدريبات الفريق الجماعية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب لم ينضم للتدربيات الجماعية التي يخوضها الفريق اليوم للمرة الأولى على الجانب الفني.

وكان كونتي قد استبعد اللاعب أيضًا بالأمس من التدريبات الجماعية الخاصة بالأمس الأربعاء، لكنها كانت تدريبات لياقة دون أي جوانب تكتيكية.

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وشوهد اللاعب وهو يعود لفندق إقامة الفريق منفردًا في سيارة خاصة بعيدًا حافلة الفريق، حيث لم ينتظر انتهاء التدريبات والعودة معهم في نفس السيارة.

وانتشرت تقارير صحفية عديدة في الأيام الماضية ربطت اللاعب الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريق إنتر خلال الصيف الجاري، خاصة بعد كل الأزمات التي مر بها في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن تقارير آخرى كانت قد أكدت على وجود رغبة من نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يوليو ٢٠١٩