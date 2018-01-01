كونتي يرفض تدريب بوكا جونيورز

الإيطالي أيضًا من الأسماء المرشحة للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قدم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، عرضًا للمدير الفني الإيطالي، أنطونيو كونتي من أجل تدريب الفريق بدءًا من العام القادم.

وكان النادي الأرجنتيني قد أعلن انتهاء مسيرة المدير الفني جيريميو باروس سكيلوتو، بعد الخسارة في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، أمام الغريم التقليدي ريفر بليت.

وفشل لاعب الفريق السابق، في قيادة الفريق للفوز باللقب، بالخسارة في مجموع اللقاءين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وحسب "TYC Sport” الأرجنتينية، فأن المدير الفني الإيطالي رفض العرض المُقدم له، بسبب عدم وجود نية للرحيل أوروبا في الوقت الحالي.

وجاء رد الإيطالي سريعًا خاصة أنه غير مستعد للسفر للأرجنتين.

وعيّن الفريق الأرجنتيني، لاعبه السابق نيكولاس بورديسو، ولاعب إنتر وروما الأسبق مديراً رياضياً للنادي، في انتظار تعيين المدير الفني الجديد.

وكانت بعض التقارير تربط بين عودته لتدريب الأرجنتيني كارلوس تيفيز، الذي سبق أن دربه في 2013-14 وتحقيق لقب الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس الإيطالي.

ويعد كونتي واحداً من الأسماء المرشحة لخلافة جوزيه مورينيو الذي أقيل صباح اليوم من تدريب مانشستر يونايتد.

ولا يرتبط كونتي بأي فريق في الوقت الحالي، بعد رحيله عن تدريب تشيلسي الإنجليزي عقب موسمين على رأس الإدارة الفنية للبلوز وتحقيق لقبين.