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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كونتي يدخل حسابات يوفنتوس لخلافة أليجري

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هل يعود كونتي للبيانكونيري من جديد؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير إيطالية أن يوفنتوس بدأ جدياً في وضع الخطط لتعويض مدربه الحالي ماسيمليانو أليجري، ومن ضمنها عودة مدربه السابق أنطونيو كونتي.

وعمل كونتي في يوفنتوس من 2012 وحتى 2014 وحقق ثلاثة ألقاب للدوري، ولكن رحل في صيف العام الأخير بسبب خلاف مع الإدارة حول التعاقدات.

وذكرت "كوريري" أن رحيل أليجري بات أمراً قريباً للحدوث بحلول نهاية الموسم، وأن يوفنتوس وضع قائمة من المعوضين على رأسها لاعبه السابق زين الدين زيدان.

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وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس وضع اسم مدربه السابق كونتي ضمن المرشحين بعد تصالحه مع عائلة أنييلي مالكة النادي وإعادة العلاقات مع إدارة البيانكونيري.

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وشوهد كونتي في مدرجات "أليانز" بتورينو خلال عدة مباريات ليوفنتوس في الشهور الماضية، وهو ما أجج الشائعات حول خطوته المقبلة.

وارتبط اسم كونتي بتدريب إنتر الموسم المقبل بعد تولي بيبي ماروتا مهمة إدارة القسم الرياضي بالنيراتزوري وعلاقته الطيبة مع المدير الفني من أيام عملهم معاً في يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن كونتي عمل بعد رحيله عن يوفنتوس مع المنتخب الإيطالي في أمم أوروبا 2016، ثم درب تشيلسي لموسمين ورحل في 2018.

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