كونتي يُحلل أسباب تعثر إنتر أمام بارما

المدرب الإيطالي غير راضٍ عن النتيجة

أرجع المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي، سبب سقوط فريقه في فخ التعادل أمام بارما بهدفين للكل مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة للسيري آ، لمعاناة لاعبيه من التعب والإرهاق من ضغط المباريات.

وقال كونتي في حديثه مع شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة "لسنا بحاجة للنظر إلى نتائج الفرق الأخرى، فقط نركز على نتائجنا"، في ذلك ردًا على سؤال حول رأيه في ضياع الصدارة على الأفاعي بعد تعثر يوفنتوس أمام ليتشي بهدف لمثله في نفس الجولة.

وأضاف "الشوط الأول لم يكن جيدًا، بارما كان جيدًا ونحن قدمنا لهم المساعدة لتبدو الأمور أسهل بالنسبة لهم، لقد حققنا نتائج أفضل بعد العطلة الدولية، واليوم كنا نستحق أكثر من نقطة".

في الوقت ذاته، رفض إلقاء اللوم على لاعبيه بقوله "لا يمكنني طلب المزيد من هؤلاء اللاعبين، وذلك لأننا خضنا 3 مباريات في ظرف 6 أيام، ولسوء الحظ نلعب المباريات بتشكيلة ثابتة بسبب العديد من المشكلات، وبالطبع لست سعيدًا بهذا على الإطلاق".

وبعد استعراض قائمة مصابي إنتر، واصل حديثه "هذا مرهق على المستويين العقلي والبدني، وأشعر ببعض القلق لأننا سنخوض 4 مباريات أخرى قبل فترة التوقف الدولي، وينبغي علينا الحصول على أفضل نتائج ممكنة في ظل هذا الوضع، وسنحتاج كذلك للنظر إلى لاعبينا الشباب مثل أليساندرو باستوني أو سيباستيانو إسبوزيتو، نحن نعتمد عليهم في ظروف صعبة وهذا أمر خطير".

بهذه النتيجة، يكون إنتر قد فوت على نفسه فرصة استعادة الصدارة من يوفنتوس، ليبقى كما هو في وصافة جنة كرة القدم برصيد 22 نقطة، متأخرًا بنقطة عن كريستيانو رونالدو ورفاقه.