كونتي يحذو حذو مورينيو في توتنهام مبكرًا: نادٍ فقير عقليًا!

خرج مدرب توتنهام، أنطونيو كونتي، بتصريحات نارية تجاه ناديه الحالي، إذ قال أن الفريق "فقير عقليًا" ويحتاج إلى وقت طويل للعودة إلى الاتجاه الصحيح.

تصريحات الإيطالي أتت على خلفية الهزيمة المفاجئة التي مُنيّ بها السبيرز أمام مورا في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس بسلوفينيا بهدفين لهدف.

وربما بدأ كونتي مبكرًا الحرب التي افتعلها جوزيه مورينيو وأدت لإقالته من توتنهام، ببداية التقليل من النادي ومحاولة إيجاد مبررات السقوط.

كونتي في حديثه للإعلام بعد مباراة مورا قال "هذه خسارة سيئة لنا، الأداء كان سيئًا، نعلم أن أمامنا الكثير من العمل، هذه لحظة صعبة لنا".

كما أضاف مدرب إنتر السابق "نحن بحاجة إلى الصبر من أجل التحسن ولنكون جيدين مرة أخرى، كنا فقراء ليس فقط فنيًا ولكن أيضًا عقليًا".

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وأتم "سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة توتنهام إلى الوضع الصحيح، بدأت الآن أفهم الموقف، الأمر ليس بسيطًا، مستوى توتنهام حاليًا ليس عاليًا".

وتولى كونتي تدريب توتنهام خلفًا لنونو سانتو بعد شهرين فقط من تعيينه مدربًا للسبيرز، وقاد النادي اللندني حتى الآن في 4 مباريات بمختلف الأصعدة.

محليًا، فاز توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي على ليدز يونايتد، مع التعادل سلبيًا قبلها مع إيفرتون في جوديسون بارك.

أما أوروبيًا، فبجانب الهزيمة من مورا، فاز توتنهام على فيتسي الهولندي بثلاثة أهداف لهدفين، وكانت هذه أولى مباريات كونتي بلندن.