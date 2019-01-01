كونتي يبدأ معركته القضائية مع تشيلسي

كلا الطرفين يبحث عن التعويض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بدأ القضاء الإنجليزي ورابطة الدوري البت في النزاع القضائي الدائر بين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي وناديه السابق تشيلسي.

ويطالب كونتي تشيلسي بتعويضه عن إقالته الصيف الماضي وتعيين ماوريتسيو ساري، رغم استمرار عقده حتى نهاية يونيو 2019 الجارية.

المدرب الإيطالي يريد تعويضاً يبلغ تسعة ملايين جنيه استرليني عن العام المتبقي في عقده، وهو المبلغ الذي يساوي راتبه عن تلك المدة.

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واستمعت اللجنة التحكيمية مساء الخميس لكونتي ودفاعه حسبما أفادت "سكاي"، وأشارت الأخيرة أن حكماً نهائياً سيتم إصداره خلال أسبوعين.

وتفيد التقارير أن كونتي يريد الانتهاء سريعاً من الأمر حتى يتفرغ للعودة للتدريب الموسم المقبل في ظل ترشيحه لتولي تدريب عدة فرق.

ويعد كونتي من أبرز المرشحين لتولي تدريب إنتر الموسم المقبل في حال رحيل لوشيانو سباليتي، كما رُشح للعودة ليوفنتوس أو تولي تدريب روما.

وقاد كونتي تشيلسي للتتويج بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترته مع النادي اللندني.