كونتي: هزيمة اليوم أسوأ من برشلونة

أبرز تصريحات أنطونيو كونتي عقب الهزيمة من بوروسيا دورتموند

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الأخطاء ظهرت بشكل كبير في خطة إنتر وتشكيله خلال هذا الموسم خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا .

وقلب بوروسيا دورتموند الطاولة على إنتر وحقق انتصارًا بثلاثة أهداف لهدفين ليقترب خطوة أخرى من التأهل إلى دور الستو عشر ويجدد معاناة إنتر الأوروبية.

وعقب اللقاء عبر أنطونيو كونتي عن استيائه من النتيجة ومن سيناريو المباراة، مؤكدًا أن الفريق اختلف كليًا في كل شيء في الشوط الثاني عن ما كان عليه في شوط المباراة الأول.

وأضاف: "العديد من المشاكل تظهر وتتكرر وتجعلنا نخسر مباريات هامة، ما حدث اليوم هو ما حدث أمام برشلونة، بل أن السيناريو كان أكثر سوءًا"

وتابع: "إنه أمر مخيب للآمال، ولكن ماذا يمكنني أن أقول؟ يقولون لي أنني يجب أن ابتسم أكثر على شاشات التلفزيون. يجب أن أقول دائمًا نفس الأشياء، أن أتحدث عن عملية النمو، وأخذها خطوة بخطوة، هذا صعب جدًا"

وأردف: "أشعر بغضب شديد وأتمنى أن ينتقل ذلك إلى اللاعبين، لا يهم الآن الحديث عن انتقالات يناير، لن أتحدث عن يناير أو فبراير، يجب أن نخطط للموسم بشكل أفضل"

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وبتلك النتيجة رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة رقم 7 خلف المتصدر برشلونة بنقطة واحدة، ويقترب إنتر من توديع البطولة بـ 4 نقاط فقط في المركز الثالث.