كونتي: هذا هو رد فعلنا على ما حدث أمام بوروسيا دورتموند

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر سعيد بما قدمه فريقه أمام نظيره هيلاس فيرونا.

أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر عن سعادته بما قدمه فريقه في مواجهة اليوم أمام هيلاس فيرونا في بطولة الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق نجح في تجاوز ما حدث في مواجهة بوروسيا دورتموند الأسبوع الماضي.

وقال كونتي: "لقد شاهدت رد فعل على ما حدث أمام بوروسيا دورتموند بالرغم من أننا واجهنا فريقًا صعبًا نجح في التقدم بالنتيجة، لقد كان الموقف رائع بالنسبة لهم حيث يتراجعون ويلعبوا على الكرات المرتدة ولكننا قمنا بعملًا ممتاز".

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وأضاف: "الفريق يقوم بعمل رائع وهام في تلك الفترة، وصلنا للنقطة رقم ٣١ في ١٢ مباراة، لا أعتقد أن أي شخص توقع أن نحقق تلك النتائج قبل بداية الموسم".

وأكمل: "ما حدث في دورتموند كان مؤلمًا بالنسبة لنا، لقد كانت المباراة في أيدينا لكن ذلك جزء من كرة القدم ومن عملية النضوج التي نمر بها".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد قلب نتيجة مباراة اليوم من التأخر بهدف نظيف للفوز بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب جوزيبي مياتزا.