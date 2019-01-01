كونتي: نريد مواجهة برشلونة بكامل نجومه وخاصةً ميسي

المدرب الإيطالي متحمس لقمة كامب نو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اعتقاده بصعوبة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة برشلونة غداً.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي:"مجموعتنا صعبة للغاية، لقد لاحظنا ذلك جيداً عقب العادل مع سلافيا براج".

وأضاف:"إذا كان لديك الطموح وتريد الذهاب بعيداً، عليك أن تحاول الحصول على كل النقاط في كل الملاعب. اللعب ضد برشلونة ليس سهلاً، إنه أحد المرشحين للقب".

وأوضح:"(ليونيل) ميسي و(كريستيانو) رونالدو هما أفضل لاعبين في العالم ويمكنهما تغيير أي مباراة، ولكننا نريد مواجهة برشلونة بكل نجومه وخاصةً ميسي".

وتابع:"نحتاج للعب بشراسة ورفع الإيقاع، برشلونة يمكنه التسجيل في أي وقت، ولكن يجب أن نظهر أننا على الطريق الصحيح".

يذكر أن برشلونة قد تعادل أيضاً مع بوروسيا دورتموند الألماني بدون أهداف في بداية معقدة لمجموعة الموت.