كونتي: مواجهة إبراهيموفيتش مميزة وهذا هو موقف إريكسن

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد على صعوبة مواجهة ميلان ومدى تميز الفريق منذ قدوم إبراهيموفيتش ودور إريكسن في المباراة.

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر على صعوبة مواجهة فريقه في الديربي أمام نظيره ميلان الذي وصفه أنه تحسن بوجود إبراهيموفيتش وبيولي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي وأكد خلالها على أهمية دور اللاعب الجديد في صفوف النادي كريستيان إريكسن.

وقال كونتي: "عندما واجهنا ميلان في الدور الأول كان قد مر أربع جولات فقط من بطولة الدوري، ولم نكن نعرف نوع الموسم الذي سيمر به كل فريق".

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وأضاف: "ميلان كان يدربه ماركو جيامباولو ومن بعدها ستيفانو بيولي وكلا الفريقين تغيرا بشكل واضح، ما أقوله أن ميلان في الوقت الحالي يستحق الحصول على عدد أكبر من النقاط التي يحصل عليها".

بيولي يكشف موقف إبراهيموفيتش من المشاركة في الديربي

وأكمل: "الفريق في حال جيد بالوقت الحالي ولديهم بطل مثل زلاتان إبراهيموفيتش الذي يأتي بالثقة والخبرة ووجوده سيضيف المزيد من المتعة للديربي، نحن دائمًا ما نرحب بمواجهة الأفضل، لابد أنها لحظة مؤثرة بالنسبة له أيضًا".

وأردف: "في الديربي دومًا ما يكون هناك خطر محيط بالجميع لذلك يجب أن يبقى التركيز في أفضل حالاتها، وأن نظل في حالة تواضع وحدة".

وأنهى تصريحاته حول إريكسن ودوره: "لقد جاء لنا بسبب الشخصية التي يملكها والتي تتناسب بشكل جيد مع طريقة لعب الفريق لكنه في حاجة لوقت من أجل التأقلم، أتمنى ألا يكون ذلك الوقت طويلًا لأننا في حاجة له ولإمكانياته، نحن سعداء للغاية بتواجده معنا".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بثلاث نقاط.