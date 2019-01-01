كونتي مهاجماً الصحافة: لو كان الأمر بيدي لركلت مؤخرة هؤلاء!

مدرب إنتر غاضب من تقارير تبث الكراهية قبل ديربي إيطاليا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هاجم أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان ما وصفه بترويج الصحافة للعداء في ملاعب الكرة الإيطالية، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريقه ضد لاتسيو.

وخص كونتي التقارير التي تناولت استعداد جماهير يوفنتوس لاحقاً لاستقباله بشكل عدائي، نظراً لكونه لاعب ومدرب سابق للبيانكونيري والآن يدرب الغريم.

وقال كونتي:"لقد قرأت بعض المقالات التي تتحدث عن مباراة إنتر ويوفنتوس المقبلة التي سينهمر خلالها السباب على رأسي".

وأضاف:"لقد صعقت لأنه أياً كان من يكتب تلك الكلمات يجب أن يتحلى بالمزيد من الضمير وأن يفهم ما الذي يمكنه أن يكون مصدراً للاستفزاز، وأي مشاعر ينقلها للقارئ".

وأوضح:"إذا كنت المسئول عن تحرير تلك الصحيفة كنت لأركل مؤخراتهم، من يكتب مثل تلك الأشياء يتحمل مسئولية إضافية لأن كل شيء يتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي تنتشر الكراهية".

يذكر أن الفريقين يصطدمان في ديربي إيطاليا، في السادس من أكتوبر المقبل.