كونتي: لم أقترب أبداً من تدريب يوفنتوس

قبل مواجهة السيدة العجوز غداً في كأس الأبطال

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، أنه لم يكن قريباً يوماً ما من الانتقال لتدريب يوفنتوس خلال الصيف الحالي.

كونتي قضى الموسم الماضي بأكمله بدون أي نادي بعد رحيله عن تشيلسي، ليعود مرة أخرى للتدريب في إنتر بعد رحيل لوتشيانو سباليتي.

العديد من التقارير الصحفية ربطت كونتي بالاقتراب جداً من تدريب يوفنتوس قبل اختيار إنتر.

وهو ما علق عليه قائلاً:"لم أكن قريباً يوماً ما من تدريب يوفنتوس، لم يتحدث معي عبر الهاتف أبداً".

وأضاف:"إنتر كان النادي الأكثر اهتماماً ورغبة في التعاقد معي من البداية، مما يجعلني مسؤولا لتحقيق أهدافه في الفترة القادم".

وعن اختيار يوفنتوس لماوريسيو ساري:"بالطبع لهم العديد من الأسباب، ولست في محل إصدار الأحكام على هذا الاختيار".

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وأما عن تواجد دييجو جودين وماتياس فيتشينو بالجولة التحضيرية في الصين:"جودين بدأ التدريب معنا، وسعداء جداً بهذا الثنائي ونسعى للاستفادة منهما.

وبخصوص الفشل في الآن في ضم إدين دجيكو أو روميلو لوكاكو:"تحدثت مع الإدارة ورئيس النادي بكل هدوء، نحاول التوصل لقرار مناسب يفيد إنتر ويُجنبه أي مشاكل باللعب المالي النظيف".

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وتأتي تصريحات كونتي قبل مواجهة فريقه مع يوفنتوس غداً الأربعاء، في إطار كأس الأبطال الدولية، استعداداً للموسم القادم.