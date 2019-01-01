كونتي: كل مباراة تمثل معركة جديدة

أبرز ما قاله أنطونيو كونتي عقب انتصار إنتر على أودينيزي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن كل مباراة يخوضها الفريق تمثل معركة جيددة وتحدٍ جديد له وللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وحقق إنتر انتصارًا صعبًا على حساب أودينيزي بهدف مقابل لا شيء ليعزز صدارته للدوري الإيطالي مستفيدًا من تعادل يوفنتوس عصر اليوم أمام فيورنتينا.

وعقب المباراة أعرب أنطوينو كونتي عن سعادته بتحقيق الفوز والاستمرار في سلسلة الانتصارات التي بدأها الفريق في ثلاثة مباريات حقق منها النيرتزوري العلامة الكاملة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وقال كونتي: "سعيد بتحقيق هذا الانتصار، لقد كانت ثلاثة نقاط صعبة وقدمنا عرضًا جيدًا من أجل حصدها، لا يجب أن ننسى أيضًا أن أودينيزي قدم مباراة كبيرة يستحق عليها الثناء رغم الهزيمة"

وأضاف: "يجب أن نكون أكثر سرية ، لقد قرأت الكثير من الهراء في الصحف حولنا ولا أحب أن نكترث بهذا، يجب أن نواصل العمل دون الالتفات إلى أي شيء من الممكن أن يعطل هذا"

وتابع: "لقد حذرت اللاعبين من أن أودينيزي سيتخذ نهجًا دفاعيا للغاية وكان علينا توخي الحذر في الهجمات المرتدة. يجب أن نبدأ التحركات من الخلف وحققنا ذلك ضد فريق سيؤدي إلى مشاكل للعديد من المنافسين له هذا الموسم"

وحول المنافسة على اللقب قال كونتي: "إنه طريق طويل أمامنا ولا زال الحديث مبكرًا عن اسم المرشح للقب، سنلعب كل مباراة على حدى ونقدم ما نمتلك في كل مواجهة وتحدٍ ندخله"

وأردف: "ستيفان دي فراي مميز جدًا وقدم مباراة كبيرة، هو يستطيع قراءة الموقف بشكل جيد وتواجده بجانب حيوية شكرينيار وخبرة وصلابة جودين ستعطينا قوة كبيرة في الخلف"

وحول سانشيز قال: "الظهور الأول له كان إيجابيًا وبالطبع سيدخل في المنظومة أكثر بمرور الوقت، أنا سعيد لرؤيته معنا وبالعطاء الذي يقدمه وأعرف أننا نحتاجه كثيرًا"

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يذكر أن إنتر قد حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاثة التي خاضها في الدوري الإيطالي مما قاده إلى صدارة الترتيب مستفيدًا من تعثر يوفنتوس اليوم على أرض أرتيميو فرانكي وتعادله أمام فيورنتينا.