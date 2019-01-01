رسميًا - برشلونة يواجه إنتر دون ليونيل ميسي

إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يعلن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا وليونيل ميسي يغيب.

أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الموقع الإلكتروني للنادي أكد من خلاله أن النجم الأرجنتيني القائد الأول للفريق ليونيل ميسي لن يتواجد في تلك المواجهة.

وجاءت القائمة كالتالي:

تير شتيجن، راكيتيش، بوسكيتس، توديبو، سواريز، نيتو، لونجليه، واجي، جريزمان، ألينا، دي يونج، فيدال، أومتيتي، فيربو، بينا، بيريز، بويج، فاتي، أراوخو، وموير.

ديجا فو دوري أبطال أوروبا .. هل يصالح برشلونة إنتر؟

ويغيب عن القائمة أيضًا الثنائي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق ومعه الإسباني جوردي ألبا بسبب عودتهما للتو من الإصابة لتدريبات الفريق.

ولم يكشف برشلونة عن سبب غياب النجم الأرجنتيني الذي سيغيب معه جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وأرتور أيضًا، لكن على الأرجح يسعى المدير الفني لمنحهم بعض الراحة قبل جدول المباريات المزدحم الذي يسبق فترة الأعياد.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره إنتر مساء الثلاثاء في ملعب جوزيبي مياتزا ضمن لقاءات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة وحسم موقفه من الصعود في القمة بينما يتصارع إنتر مع بوروسيا دورتموند على بطاقة العبور الثانية.

جدير بالذكر أن إنتر يحتاج للفوز بأي نتيجة في مباراة برشلونة من أجل حسم الصعود للدور الـ ١٦ بغض النظر عن نتيجة بوروسيا دورتموند أمام سلافيا براج بسبب أفضلية النيراتزوري في المواجهات المباشرة.