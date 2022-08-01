كونتي عن التجديد مع توتنهام: لست بحاجة إلى المال .. وهذا موقف كين!

كونتي يؤكد محادثات توتنهام لتمديد عقد هاري كين

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير أنه لا يفكر في تمديد عقده مع السبيرز في الوقت الحالي، لكنه شدد على تمتعه بعلاقة جيدة مع رئيس مجلس الإدارة دانييل ليفي والمدير الإداري فابيو باراتيشي

كونتي قاد توتنهام خلال الموسم الماضي لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للتوقيع مع العديد من العناصر القوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

حيث ضم السبيرز كل من ريتشارليسون من إيفرتون وإيف بيسوما من برايتون، وجد سبينس من ميدلسبره وإيفان بيريشيتش من إنتر وكليمون لونجليه معارًا من برشلونة، يبدو توتنهام الآن في وضع جيد لتحدي الألقاب تحت قيادة مدرب متمرس لكنه لا يفكر في توقيع عقد جديد في الوقت الحالي.

ماذا قال أنطونيو كونتي عن تمديد عقده مع توتنهام؟

وقال كونتي الذي بقي عام واحد على عقده مع نادي شمال لندن، لموقع "فوتبول لندن" الإنجليزي: "يجب أن أكون صادقًا في مسيرتي لم يكن العقد مهمًا أبدًا".

وأضاف: "لم أكن بحاجة إلى توقيع عقود لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام بالنسبة للنادي يمكن أن يكون ثقلاً أيضًا، وأنا سعيد هكذا ونحن نعمل معًا بشكل جيد".

وواصل المدرب الإيطالي: "ليس الأمر أن سنة واحدة على نهاية عقدي يمكن أن تغير الوضع بشكل أو بآخر بالتأكيد نريد أن نستمر في التحسن لبناء شيء مهم لهذا النادي".

وأصر المدرب البالغ من العمر 53 عامًا أيضًا على أنه يشارك في علاقة رائعة مع اللاعبين ومجلس الإدارة ولن يكون لديه أي قلق في تمديد إقامته في الوقت المناسب.

وشدد: "إذا استمرت الفكرة على هذا النحو فلن تكون هناك مشاكل لمواصلة حياتي في توتنهام لأنني أبقى جيدًا وأحب هذه المجموعة من اللاعبين ولدي علاقة جيدة مع المدير الإداري فابيو باراتيشي ومع الرئيس دانيال ليفي".

"أكرر أنني لست مدربًا يحتاج إلى توقيع عقد من أجل المال، أحتاج إلى الحماس والشغف في منصبي".

ماذا قال أنطونيو كونتي عن هاري كين؟

يتبقي عامين على نهاية عقد هاري كين مع توتنهام، لكن اللاعب الدولي الإنجليزي يجذب انتباه الأندية الأوروبية الكبرى.

زعمت التقارير الأخيرة أن بايرن ميونخ قد تواصل مع ممثلي كين بشأن خطوة محتملة وأن معسكر المهاجم يدرس العرض.

بينما صرح كونتي أن توتنهام سيحاول ربط كين بعقد جديد.

وقال عندما سئل عن هاري كين: "بالتأكيد سيرغب النادي في محاولة تجديد عقد أفضل لاعبيه، هاري بالنسبة لنا لاعب مهم وأراه سعيدًا جدًا معنا".

وأتم حديثه قائلًا: "مشاعره إيجابية ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نفهم أنه إذا أردنا الوصول إلى شيء مهم علينا القتال في كل مباراة".

كين يعد عنصرًا حاسمًا في خطط كونتي حيث سجل 17 هدفًا خلال 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن توتنهام يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23 على أرضه أمام ساوثهامبتون يوم السبت القادم.