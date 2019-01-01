"كونتي سيفوز بالدوري مع إنتر على حساب ساري ويوفنتوس"

سامويلي ديلا بونا لاعب فريقي تشيلسي ونابولي السابق يؤكد أن يوفنتوس أخطأ بالتوقيع مع ماوريزيو ساري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الإيطالي سامويلي ديلا بونا لاعب فريق تشيلسي ونابولي السابق أن قرار تعيين المدرب ماوريزيو ساري في يوفنتوس كان خاطئًا.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها ديلا بونا لـ"جول.كوم إيطاليا" وأكد خلالها على ثقته في خسارة يوفنتوس الدوري تحت قيادته.

"في تشيلسي ساري حظى بموسم طيب، لم يكن مثاليًا ولم يكن سيئًا، أرى أنهم فريقًا كبيرًا وكان يمكنهم أن يحققوا ما هو أكثر من ذلك".

وأضاف: "لا أعلم بصراحة لماذا قام يوفنتوس بالتوقيع مع ساري، أشعر بالقليل من المفاجأة بسبب ذلك القرار، لقد فاز بالدوري الأوروبي لكنه كان يملك فريقًا جيدًا في تشيلسي".

وأكمل: "أنا لاعب أحب طريقة لعبه، لقد خسر من مانشستر سيتي بست أهداف نظيفة، ولدي ثقة في قدرة كونتي على الفوز بالدوري مع إنتر على حسابه".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد أعلن قبل أيام عن تولي ساري لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد، قبل أن يتم تقديمه صباح اليوم بشكل رسمي.