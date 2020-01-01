كونتي: سعيد بعناصر إنتر ولا يمكننا فقدان مثل تلك النقاط

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد سعادته بالعناصر التي يملكها ويتحدث عن التعادل أمام ليتشي.

أعرب المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر عن غضبه من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ليتشي ضمن لقاءات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه الفوز في لقاء اليوم لو عمل بشكل أفضل على المستوى الجماعي.

وقال كونتي: "نحن فريق يجب أن يلعب بنفس القوة بشكل كامل، لو تخلف أحدنا أو تراجع لا يحدث ذلك، لال يمكننا أن نقبل بالتعادل في مباراة كان يجب أن تنتهي بفوزنا".

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وأضاف: لقد لعبنا بشكل جيد في بداية الموسم لأننا أبقينا على سرعتنا ثابتة وأشرت لذلك عدة مرات أننا لو تراجعنا عن ذلك لن نحصل على النقاط".

وأكمل: "ليتشي دافع بشكل عميق وحاول أن يغلق المساحات لذلك أصبحت الأمور صعبة علينا لنخترق الدفاع، وعندما نجحنا في ذلك لم نتمتع بالدقة أمام المرمى".

وأنهى تصريحاته: "أنا سعيد بالفريق الذي لدي وتصريحاتي بشأن سوق الانتقالات تم تضخيمها من قبل الإعلام، علينا أن نستمر في العمل والحفاظ على معدل معين من النقاط".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعادل اليوم بهدف لمثله ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي ليبتعد خطوة إضافية عن قمة الترتيب التي يستطيع يوفنتوس الابتعاد بأربع نقاط بها اليوم لو فاز على بارما.