كونتي: بالعمل سأكسب جمهور إنتر وأحترم إيكاردي

الظهور الأول الرسمي لكونتي مع إنتر غداً الإثنين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن سوق الانتقالات وخطة الفريق للموسم المقبل، وذلك قبل افتتاح الموسم أمام ليتشي.

ويستضيف النيراتزوري الفريق الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية مساء الإثنين ضمن الجولة الأولى للسيري آ.

وقال كونتي بالمؤتمر الصحفي للقاء: "هناك حماس كبير، هنا وجدت رجال وليس فقط لاعبين، هذا مهم، يجب البداية بالانتصارات وتكوين شخصية يعرفها المشجع، سيأتي ذلك بالعمل".

وأكمل: "هناك فارق مع بعض الفرق، ولكن بالعمل يمكننا التفوق، أنا هنا لتحقيق الانتصارات، أتطلع للأعلى، وأريد نقل الأمر للاعبين، تحتاج للوقت لنقل أفكارك".

وواصل كونتي: "لا أبحث عن تعاطف، أريد كسب الحب والتعاطف بعملي، عندما أتولى عملاً أعطيه كل طاقتي".

وتحول كونتي بالحديث إلى الميركاتو: "أنا سعيد بما قمنا به حتى الآن، أتحدث بكل صراحة مع الإدارة في الأمر، الهدف هو تكوين قاعدة قوية للفريق".

وأكمل: " لا أملك أي مشاكل مع إيكاردي، أحترم الجميع، ولكن تعرفون جميعاً موقف النادي منه".

وعن روميلو لوكاكو: "وصل جاهزاً ومتحمساً، يعمل دائماً ويملك حيزاً كبيراً للتحسن، جربت أن يلعب مع لاوتارو، بوليتانو وإسبوسيتو وتفاهم معهم جميعاً".

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وستكون مباراة ليتشي هي الأولى لكونتي رسمياً في تدريب إنتر بعد توليه المهمة هذا الصيف.