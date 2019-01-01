خاص | زامبروتا: ساري يحتاج للوقت والجمهور متفائل بكونتي

تعرف على تصريحات زامبروتا عن ساري وكونتي

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد جانلوكا زامبروتا، لاعب يوفنتوس السابق، أنّ ماوريسيو ساري يحتاج للوقت مع البيانكونيري مؤكدًا أنّ جمهور إنتر متفائل بسبب التعاقد مع أنطونيو كونتي.

يوفنتوس ضم ساري لتدريب الفريق بعد عام مع تشيلسي بينما عاد كونتي لإيطاليا من بوابة إنتر.

وقال زامبروتا في تصريحات قبل المباراة الخيرية في مدينة جوهور الماليزية: "أحب ساري كمدرب، وأرى أنّه يمكن اعتباره مشروعًا للمستقبل، ولكن من الضروري ألا يتم التعامل معه على أنّه لفترة قصيرة".

وتابع: "العمل في يوفنتوس أمر مختلف والتحديات أكبر لذلك الصبر ضروري في التعامل مع ساري مع منحه صلاحيات لبناء مشروعه".

واختتم: "وجود كونتي في إنتر له تأثير كبير على النادي، فالتذاكر الموسمية نفدت في أول أسبوع من طرحها. أعتقد الجميع متفائل بأنطونيو".

وكان جمهور السيدة العجوز عبّر عن غضبه من تدريب كونتي لإنتر، بينما رفض أولتراس النيراتزوري التشبه بجمهور يوفنتوس.

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