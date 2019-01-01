كونتي: سأعود بإنتر إلى القمة

أنطونيو كونتي يؤكد حماسه للتجربة الجديدة مع إنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لنادي إنتر إنه متحمس للفصل الجديد الذي سيبدأ للتو في حياته التدريبية مع النيراتزوري.

وأعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا تعيين المدرب أنطونيو كونتي كمدير فني للفريق خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي.

وفي أول تصريحاته بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي، قال أنطونيو كونتي إنه متحمس للغاية للتجربة الجديدة مع إنتر.

— (@Inter) ٣١ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد اخترت هذا النادي بسبب شفافيته والمشروع الذي يعده للمستقبل، إنهم يخططون بشكل جيد وسليم وهذا سيساعدني على العمل هنا"

وتابع: "سأحاول أن أكون على قدر الثقة التي وضعها في الرئيس زهانج والمديرون هنا، سنعمل سويًا من أجل إعادة إنتر إلى الواجهة ومن أجل إنجاح هذا المشروع"

ولم يتحدث كونتي حول يوفنتوس أو أي من تجاربه السابقة سواء داخل إيطاليا أو خارجها، حيث صب جميع كلماته على المستقبل ومشروعه القادم مع النيراتزوري.

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد درب سيينا ويوفنتوس في إيطاليا من قبل، كما تولى قيادة المنتخب الإيطالي نفسه وحقق معه مستويات جيدة بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة وقتها.