كونتي راضٍ عن تجربته مع تشيلسي رغم إقالته

كونتي يشعر بالرضا عن تجربته مع تشيلسي رغم كل ما حدث

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يشعر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي بالرضا تمامًا عن تجربته مع الفريق اللندني.

وكان أنطونيو كونتي قد أقيل من منصبه كمدرب لتشيلسي بنهاية الموسم الماضي بعد خلافات مع مالك النادي رومان أبراموفيتش.

وعلى الرغم من إقالته بعد موسمين فقط من تولي منصب المدير الفني للنادي الإنجليزي، يشعر كونتي بالرضا عن تجربته هناك.

ويرى كونتي أن تجربته التي فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في إنجلترا تبدو ناجحة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وخلال موسمين فاز كونتي ببطولتين، في الوقت الذي استلم فيه تشيلسي بدون معنويات بعد موسم أخير لمورينيو كارثي على كل الأصعدة.

ويرى كونتي أن رحيله عن تشيلسي جاء بسبب الخلافات في وجهات النظر ليس إلا، لم يكن الأمر ليعبر عن فشل التجربة.

كونتي: سأعود الموسم المقبل ومورينيو يستحق الاحترام

يذكر أن أنطونيو كونتي مرشح لتولي منصب المدير الفني في العديد من الأندية بالنسبة للموسم المقبل، أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان وروما.