كونتي حائر بين ميلان وإنتر

مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق مطلوب في ميلان وإنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إيطالية إن أنطونيو كونتي أصبح قريبًا من الذهاب إلى ميلانو، ولكن يبقى السؤال إلى من من قطبيها.

وكان أنطونيو كونتي قد راتبط اسمه بالتعاقد مع عدد من الأندية بعدما انتهت فترته الأخيرة مع تشيلسي بنهاية الموسم الماضي.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان وإنتر قد دخلا في مفاوضات مع المدرب الإيطالي من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وحسب الصحيفة أيضًا فإن كونتي قد حسم قراره بالعودة إلى إيطاليا، ولكنه لا زال حائرًا بين قطبي ميلان المهتمين به.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وكان جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان قد حاول استغلال صداقته بكونتي من أجل التفاوض معه ليكون المدرب القادم للنيراتزوري.

بينما حاولت إدارة ميلان عرض مشروع الروسونيري الجديد على كونتي من أجل إقناعه بخلافة جاتوزو كمدرب.

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يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد فك ارتباطه نهائيًا مع تشيلسي في الفترة الأخيرة من أجل التفاوض بشأن وجهته القادمة.