كونتي بعد رباعية جنوى: الصعوبات أبرزت أفضل ما لدى إنتر

كونتي يتغنى بلاعبي إنتر بعد اكتساح جنوى

أعرب مدرب إنتر أنطونيو كونتي عن رضاه التام، سواء على أداء فريقه أو النتيجة العريضة التي تحققت على حساب جنوى في الجولة السابعة عشر للدوري الإيطالي.

واستعرض فريق الأفاعي قوته الضاربة أمام ضيفه، باكتساحه برباعية نظيفة بلا هوادة، ليتقاسم صدارة جنة كرة القدم مرة أخرى مع حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم يوفنتوس.

وبعد المباراة قال للصحفيين "لسنا بحاجة للانتظار حتى هذا اليوم لنرى تحسن الفريق في كل الخطوط، وكما قلت أمس. الصعوبات أكدت أن الجميع يشعرون بأنهم في ورطة، وهذا يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحمل المسئولية".

وعن ضمان الصدارة مع يوفنتوس قبل عطلة الشتاء، قال "لن نتوقف أبدًا عن الشك في عملنا، إذا كان لدينا 42 نقطة في عيد الميلاد، فهذا بفضل العمل الذي نقوم به وجودة هؤلاء الفتيان الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنتر".

وأضاف "رغم الغيابات الكثيرة، إلا أن الأداء كان جيدًا للغاية، وكان البعض مثل روبرتو جاليارديني مستعدًا للعب رغم ابتعاده لفترات طويلة، وهذا لأننا كنا في حالة طوارئ، وهذا الوضع يجعل المدرب سعيد برؤية لاعبين مثل فيسينو، فاليرو، يعملان بهذه الطريقة لمصلحة الفريق".

وبخصوص الميركاتو الشتوي، قال "إذا تحدثت عن سوق الانتقالات الشتوية الآن، فهذا سيكون بمثابة عدم احترام للاعبين الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإنتر، لقد واجهنا بعض المشكلات، لكن في بعض الأوقات ينبغي عليك التأقلم على الوضع، وهذا يبرز أفضل ما عند اللاعبين".

وختم حديثه في هذه الجزئية "يجب أن نستمر على نفس النسق لنواصل تقديم أفضل ما لدينا، هذا هو الهدف الرئيسي لنا حتى نهاية الموسم، الأمر لم يكن سهلاً في مباراة اليوم، لكننا جعلناه يبدو سهلاً، إنه طريق صعب وعلينا أن نبقي أقدامنا على الأرض، لكن الآن يمكننا أيضًا الاستماع بعيد الميلاد".