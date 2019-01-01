كونتي: الفجوة مع يوفنتوس كبيرة وإصابة سينسي أثرت علينا

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد أن الفارق مع يوفنتوس لا يزال كبيرًا للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن الفارق بين فريقه ويوفنتوس بطل الدوري كبيرًا للغاية في عدة جوانب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للمزيد من العمل للتحسن في تلك الجوانب لتقليل الفجوة مع يوفنتوس.

وقال كونتي: "عانينا خلال المباراة بسبب إصابة سينسي منذ اللحظة التي غادر فيها الملعب ضللنا الطريق بشكل واضح للجميع، ولم نبدأ الشوط الثاني بشكل جيد، لكن بعد ذلك التوازن عادل للمباراة وكان من الممكن لأي فريق أن يسجل".

وأضاف: "يوفنتوس سجل واستعرضوا كل أسلحتهم الثقيلة في الهجوم وكل خبرتهم في كيفية السيطرة على المباراة مثل تلك، لا يمكنني الشكوى من لاعبي الفريق لقد قدموا كل ما لديهم، لكن كما أقول دومًا لا يزال الطريق أمامنا طويلًا للغاية للوصول لنفس مستواهم في الخبرات وتقسيم اللقاءات".

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وأكمل: "ما حدث كان حتميًا ولا يمكن تغييره الآن، لكن كان يمكننا أن نسجل كما سجلوا، لو نظرنا للأرقام سنعرف أن المباراة كانت متوازنة، لكن الخبرات وفارق الجودة صنعا الفارق الليلة".

واختتم تصريحاته: "لا يجب أن نقارن أنفسنا بيوفنتوس في الوقت الحالي، لا تزال المسافة كبيرة بيننا وبينهم ونحن نعمل لتقليل تلك الفجوة".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعرض للهزيمة اليوم أمام نظيره يوفنتوس بهدفين لمثلهما في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.